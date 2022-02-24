Ukrayna ve Rusya'da futbol da darbe yedi

UEFA, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş krizi nedeniyle bu yıl St Petersburg kentinde oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin resmen açıklanmasa da başka ülkede oynanmasını kararlaştırdı.

UEFA'dan bugün yapılan açıklamada; Başkan Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyelerinin, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlarla ilgili yarın olağanüstü toplantı gerçekleştirileceği ifade edildi. Sonrasında ise edinilen bilgiye göre 28 Mayıs tarihinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin başka bir ülkeye alındığı açıklanacak.

Öte yandan Rusya'nın gece yarısında işgal etmeye başladığı Ukrayna'da yabancı futbolcular ayrılmak için ülkelerinden yardım istedi.

2 gün öncesine kadar Türkiye'de kamp yapan Ukrayna'nın iki büyük takımı Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'te Belek'teki çalışmaların uzaması gündeme gelmişti ancak planlama değişmedi ve 22 Şubat'ta takımlar Antalya'dan ayrıldı. Şimdi Ukrayna'daki savaştan etkilenen yabancı futbolculardan özellikle Brezilyalı isimler ailelerinin de yer aldığı bir video yayınlayıp seslerini duyurdular. Bir otelde eşleri ve çocuklarıyla kamera karşısında geçen Brezilyalı futbolcular, Ukrayna'dan ayrılmak için Brezilyalı yetkililerden yardım talep etti.

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Takımlardaki diğer yabancılar da ülkelerinin ilgili birimlerine başvurarak tahliye konusunda yardım istediler. Normal şartlarda Ukrayna Ligi'nin ikinci yarısı bu hafta sonu başlayacaktı. Şimdilik 2 hafta ertelenen ligin başlaması savaşın seyrine bağlı. Rusya Ligi'nde ise şimdilik erteleme görünmüyor. Ukrayna Ligi gibi son maçlar Aralık ayında oynandı, devre arası bu hafta sonu bitiyor ve fikstüre göre Rusya Premier Ligi'nde hafta sonu maçlarında bir erteleme görünmüyor.

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