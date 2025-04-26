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Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda heyecan ikinci günde devam ediyor

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda heyecan ikinci günde devam ediyor

10:4226/04/2025, Cumartesi
AA
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Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nın ilk gün müsabakaları sona erdi. Elemeleri geçen sporcular, hafta sonu gerçekleştirilecek finallerde mücadele etme hakkı kazandı.
Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nın ilk gün müsabakaları sona erdi. Elemeleri geçen sporcular, hafta sonu gerçekleştirilecek finallerde mücadele etme hakkı kazandı.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ikinci gün yarışları başladı.

Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda dün eleme yarışlarıyla başlayan organizasyonda bugün, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerinde final müsabakaları yapılacak.


Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 20 kulüpten 300'e yakın sporcu madalya mücadelesi veriyor.


Yarışlar yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kapanış töreniyle sona erecek.

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