Ümraniyespor'un transfer gündemindeki Marco Stefandl kimdir?
Bayern Münih çıkışlı futbolcu İstanbul yolunda: 1. Lig ekibine önerildi
Alman kanat oyuncusu Marco Stefandl, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a teklif edildi. İstanbul temsilcisi, devre arası transfer döneminde bu futbolcu için girişimlere başlayacak.
Haber MerkeziİHA
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımlar da çalışmalarına başladı. Bir yandan da kulüplere oyuncu teklifleri yapılıyor.
Bayern Münih altyapısından yetişip, Stuttgart’ın rezerv takımına transfer olan ve ardından da Hannover forması giyen 22 yaşındaki sağ açık Marco Stefandl’ın, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a teklif edildiği öğrenildi.
Önemli forvetlere sahip olmasına karşın gol yollarında etkili olamayan İstanbul temsilcisi, ligin ikinci yarısında hücuma takviye yapmayı planlarken, bu futbolcu hakkındaki son kararı ise yönetim kurulu verecek.
Yorum