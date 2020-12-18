Bayern Münih çıkışlı futbolcu İstanbul yolunda: 1. Lig ekibine önerildi

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımlar da çalışmalarına başladı. Bir yandan da kulüplere oyuncu teklifleri yapılıyor.

Bayern Münih altyapısından yetişip, Stuttgart’ın rezerv takımına transfer olan ve ardından da Hannover forması giyen 22 yaşındaki sağ açık Marco Stefandl’ın, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a teklif edildiği öğrenildi.

Önemli forvetlere sahip olmasına karşın gol yollarında etkili olamayan İstanbul temsilcisi, ligin ikinci yarısında hücuma takviye yapmayı planlarken, bu futbolcu hakkındaki son kararı ise yönetim kurulu verecek.

1. Lig maçında ilginç görüntü: Başkan karşılaşmayı vinçten izledi TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Beypiliç Boluspor arasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta Bolu ekibinin başkanı Abdullah Abat, takımını yalnız bırakmadı.Abat, karşılaşmayı bir vincin üzerinden takip etti.Başkan Abat, 12. haftada oynanan Altay karşılaşmasındaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da geçen sezon yine Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda takımını yalnız bırakmamış ve mücadeleyi vinç üzerinden izlemişti.TFF 3. ligde ilginç olay: Kemerspor stoperi 90 dakika kalecilik yaptı



