Spor Ünlü spikerden flaş iddia Galatasaray Barcelonayı eleyemezse saçlarımı kazıtacağım
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Ünlü spikerden flaş iddia: Galatasaray Barcelona'yı eleyemezse saçlarımı kazıtacağım

Galatasaray-Barcelona eşleşmesini yorumlayan Ertem Şener, sarı-kırmızılıların turu atlayan taraf olacağını, tersi durumda ise saçlarını kazıtacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünlü spikerden flaş iddia: Galatasaray Barcelonayı eleyemezse saçlarımı kazıtacağım
Sarı-kırmızılı futbolcuların gol sevinci

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dünya devi Barcelona ile eşleşti. Futbol spikeri Ertem Şener, iddialı bir şekilde sarı-kırmızılıların Katalanları eleyeceğini ifade etti.

TV100'de moderatörlüğünü yaptığı programda kurayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şener, "Galatasaray Barcelona'yı eleyemezse saçlarımı kazıtacağım" dedi.

Ertem Şener'in konuyla ilgili açıklaması şöyle;

  • "Galatasaray Barcelona'yı eleyecek. Ben ne Barcelonalar ne PSG'ler ne Milanlar gördüm. İddiaya giriyorum; Galatasaray Barcelona'yı eleyemezse saçlarımı kazıtacağım. Galatasaray'ın Barcelona'yı eleyeceğine yürekten inanıyorum. Çünkü bu Galatasaray tuhaf bir takım. Avrupa'da çok maçını anlattım, değişik bir takım Galatasaray."

Ertem Şener
Ertem Şener

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