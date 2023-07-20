Üstüne ekleyerek devam edeceğiz

Nenad Bjelica
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışındaki ikinci etabında da işi sıkı tutacak.
İlk bölümde Slovenya'da çalışan bordo-mavililer, verilen 3 günlük iznin ardından yeniden aynı otelde toplanarak çalışmalarına bugün başlayacak, ilk etap çalışmalarından memnun olan Hırvat teknik adam, fizik-kondisyonun yanı sıra taktik idmanlara ağırlık verecek.
Bjelica, oyuncularına sahada yapmalarını istediklerini ezberletecek. Bordo-mavililerde taktik formasyona uyum sağlayamayan futbolcular ile Hırvat çalıştırıcının raporuna göre gönderilmesi planlanan isimlerin de netlik kazanması bekleniyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın 3 günlük iznin ardından kampa yeniden katılan oyuncularla dün akşam yemeğinin ardından kısa bir toplantı yaptığı da kaydedildi.
Hırvat çalıştırıcının, "İlk etapta belli bir aşama kaydettik, ikinci etapta bunun da üstüne koyarak devam etmeli ve hedeflediğimiz duruma gelmeliyiz. Öncelikli isteğim rakipten daha fazla koşmadan, sonuna kadar mücadele etmeden kazanamayacağınızı bilmeniz. Fizik gücünüzü, taktik disiplinle birleştirdiğinizde sahada fark oluşturan bir takım olacağız. Yetenekleriniz ve kaliteniz bu farkı ortaya koyacak nitelikte. Çalışmalarımızı eksiksiz yerine getirerek lige en iyi girişi yapacağız" dedi.