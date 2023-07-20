Üstüne ekleyerek devam edeceğiz

Hırvat çalıştırıcının, "İlk etapta belli bir aşama kaydettik, ikinci etapta bunun da üstüne koyarak devam etmeli ve hedeflediğimiz duruma gelmeliyiz. Öncelikli isteğim rakipten daha fazla koşmadan, sonuna kadar mücadele etmeden kazanamayacağınızı bilmeniz. Fizik gücünüzü, taktik disiplinle birleştirdiğinizde sahada fark oluşturan bir takım olacağız. Yetenekleriniz ve kaliteniz bu farkı ortaya koyacak nitelikte. Çalışmalarımızı eksiksiz yerine getirerek lige en iyi girişi yapacağız" dedi.