Spor Utku Yuvakuranın transferi açıklandı
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Utku Yuvakuran'ın transferi açıklandı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Utku Yuvakuranın transferi açıklandı
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 11 resmi maçta görev almıştı.

Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran, VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Vavacars Fatih Karagümrük'e kiralandığı belirtilerek, "Utku Yuvakuran'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Fatih Karagümrük Kulübü de Utku Yuvakuran'ın transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

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