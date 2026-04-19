VakıfBank üst üste 2'nci kez Sultanlar Ligi şampiyonu

21:3019/04/2026, Pazar
Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyon oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali 5. maçında VakıfBank rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali 5. maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda kapalı gişe oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. Diğer setleri sırasıyla 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanan VakıfBank, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Final serisini 3-2 kazanan sarı-siyahlı takım, Sultanlar Ligi'nde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.


