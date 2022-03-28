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Valerien Ismael genç futbolcuya hayran kaldı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, U19 takımının hazırlık maçını takip etti. 17 yaşındaki Avtandil Duishoev, karşılaşmadaki performansıyla Fransız çalıştırıcının dikkatini çekti.

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Haber Merkezi Diğer
Valerien Ismael genç futbolcuya hayran kaldı
Beşiktaş'ın başındaki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, takımın başında iki idmana çıkarken ilk beğendiği isim altyapıdan oldu.

Siyah beyazlılardaki mesaisine hızlı başlayan ve cumartesi günü U19 takımının, Nevzat Demir Tesisleri'nde Adana Demirspor'la karşı oynadığı maçı yerinde izleyip sürekli notlar alan 46 yaşındaki teknik adamın dikkatini Avtandil Duishoev çekti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fransız çalıştırıcı, tarzını Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son'a benzettiği Kırgız sol kanat oyuncusu hakkında altyapı hocalarından bilgiler aldı.

Gençlere verdiği önemle bilinen ve yaş ortalamasını ciddi ölçüde düşürmeyi planlayan Valerien Ismael, gelecek sezonun kadrosuna altyapıdan en az iki oyuncu dahil etmeyi planlıyor.

Avtandil Duishoev
Avtandil Duishoev

Altyapıda da 3-4-3 sistemi

Öte yandan 3-4-3 sisteminden vazgeçmeyen Ismael, altyapı takımlarının da bu sistemle maçlara çıkmasını istedi. Oyunculara ilk iki idmanda sistemini videolu olarak anlatan tecrübeli teknik adamın, pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında da takımı 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkaracağı öğrenildi.

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