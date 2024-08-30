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Spor

Van Bronckhorst'tan transfer açıklaması: "Fırsat olursa..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano zaferi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam transferin bitmesine kısa bir süre kala taraftara mesaj verdi.

00:02 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Giovanni van Bronckhorst
Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne kaldı.


Galibiyetin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında soruları yanıtladı.


Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları:

"Kadroyu yüzde 90-95 tamamladık ama fırsatları da değerlendiriyoruz. Olursa değerlendiririz. Transfer döneminin sonunda, başına göre daha iyi bir kadromuz olması gerekiyor. Bu anlamda da doğru yoldayız."


"Skordan dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Gruplara kalmak istiyorduk ve bunu başardık."


"Kadronun yüzde 90-95 olarak hazır olduğunu söyleyebilirim. Fırsat olursa da bunu değerlendiririz."


"Şu anda mutlu bir hoca var. Bu akşamın keyfini çıkartıyorum. Yarın kuralar var. Sezonun ilk bölümünü iyi bitirmek istiyoruz."


"Tabii ki Türk finali güzel bir hayal olabilir Türk taraftarlar için. Trabzonspor'un da gruplara kalmasını isterdim. Fenerbahçe ve Galatasaray da Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirsin isterdim. Umuyorum seneye Şampiyonlar Ligi gruplarında takımları olur Türk futbolunun. Avrupa'da puan toplamak için orada takımların olması gerekiyor. İki Türk takımının final oynaması güzel olabilir ama finalistlerden biri Beşiktaş olduğu sürece."




#Giovanni van Bronckhorst
#Beşiktaş
#Lugano
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