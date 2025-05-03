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Vanspor FK: 4 - Karaman FK: 1

Vanspor FK: 4 - Karaman FK: 1

18:213/05/2025, Cumartesi
IHA
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Vanspor FK: 4 - Karaman FK: 1
Vanspor FK: 4 - Karaman FK: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Vanspor FK, sahasında karşılaştığı Karaman FK’yı 4-1 mağlup etti.

Hakemler:
Yakup Özhan, Seyfullah Köroğlu, Ahmet Algün
Vanspor FK:
Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Medeni Bingöl, Burak Kavlak, Eyüp Akcan (Massiz Gülük dk. 85), Özkan Yiğiter (Serkan Odabaşoğlu dk. 77), Bekir Can Kara (Erdem Seçgin dk.77), Harun Kavaklıdere, Batuhan Kör (Hasan Bilal dk.64), Okan Eken (Samed Ali Kaya dk. 64)
Teknik Direktör
: Emrah Tanta
Karaman FK:
Mert Can Salık, Eyüpcan Delibalta, Yunus Teke, Abdullah Sezgin, Ömer Faruk Yılmaz, Azad Filiz, Abdulkadir Sönmez (Yusuf Yardımcı dk. 60), Resul Türkkalesi (Cem Aktaş dk. 68), Metehan Mollaoğlu (Polat Yaldır dk.60 (Yunus Emre Delikbaş dk. 73)), İlke Tankul, Sabrican Vural (Hasan Akpınar dk. 68)
Teknik Direktör:
Kazım Nas
Goller:
Okan Eken (dk. 8), Samed Ali Kaya (dk. 72), Hasan Bilal (dk.75), Erdem Seçgin (dk.90) (Vanspor FK), Abdullah Sezgin (dk. 90 6) (Karaman FK)
Sarı kartlar:
Resul Türkkalesi (dk. 36), Abdulkadir Sönmez (dk. 45 2) (Karaman FK)
#Vanspor FK
#Karaman FK
#TFF 2. Lig Kırmızı Grup
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