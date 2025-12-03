VAR'ın yetki alanı genişliyor: Artık bu kararlara da müdahale edebilecek

FIFA ve IFAB, futbol oyun kurallarında önemli değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. The Times gazetesinin haberine göre, 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda hakemlerin işini kolaylaştırması ve tartışmaları azaltması beklenen iki temel alanda VAR yetkisi artırılacak.





Yeni düzenlemeler ile VAR, şu iki durumda daha önce müdahale edemediği kararlara müdahale edebilecek:





Korner kararları: Topu, kimin oyun dışına çıkardığı ve hatalı verilen korner kararlarının incelenmesi. Bu kuralın, özellikle hatalı duran top kararlarıyla gelen gollerin önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.





İkinci sarı kart incelemesi: Şu anki kurallar uyarınca VAR'ın müdahale alanı sadece kırmızı kartlar, penaltılar, goller ve yanlış oyuncuya kart gösterme durumları ile sınırlıyken; yeni düzenleme ile bir oyuncunun çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmesi durumunda, ikinci sarı kartın doğruluğu da VAR tarafından kontrol edilebilecek.





IFAB ve FIFA’nın, bu kural değişikliklerini onaylamadan önce, U17 Dünya Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa gibi uluslararası turnuvalarda test etmeyi planladığı aktarılıyor. IFAB yetkilileri, bu değişikliklerin temel amacının oyunun akışını hızlandırmak ve tartışmalı kararları en aza indirmek olduğunu vurguluyor. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın da bu kural değişikliklerini desteklediği belirtildi.



