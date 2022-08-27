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Vedat Muriqi'den harika kafa golü: Tıkla izle

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, Rayo Vallecano ağlarına harika bir kafa golü attı. Geçtiğimiz hafta da Real Betis ağlarına aynı güzellikte kafa golü atan Muriqi, bu golle beraber üst üste 2 hafta 2 kafa golü kaydetmiş oldu. İşte Vedat Muriqi'nin muazzam kafa golü...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqiden Vallecanoya kafa golü: Tıkla izle
Vedat Muriqi'den harika kafa golü: Tıkla seyret

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, Rayo Vallecano ağlarına harika bir kafa golü attı. Geçtiğimiz hafta da Real Betis ağlarına aynı güzellikte kafa golü atan Muriqi, bu golle beraber üst üste 2 hafta 2 kafa golü kaydetmiş oldu. İşte Vedat Muriqi'nin muazzam kafa golü...
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