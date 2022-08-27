Vedat Muriqi'den harika kafa golü: Tıkla izle

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, Rayo Vallecano ağlarına harika bir kafa golü attı. Geçtiğimiz hafta da Real Betis ağlarına aynı güzellikte kafa golü atan Muriqi, bu golle beraber üst üste 2 hafta 2 kafa golü kaydetmiş oldu. İşte Vedat Muriqi'nin muazzam kafa golü...
Vedat Muriqi, bu haftayı da boş geçmiyor! 🔥🔥🔥 #RayoRCDMallorca #LaLigaSantander @AlpOzgen_ pic.twitter.com/SkG3Z0R07x
Vedat Muriqi, bu haftayı da boş geçmiyor! 🔥🔥🔥 #RayoRCDMallorca #LaLigaSantander @AlpOzgen_ pic.twitter.com/SkG3Z0R07x— S Sport (@ssporttr) August 27, 2022