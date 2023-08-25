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Spor

Victor Nelsson'un Premier Lig'e transferinde yeni perde

Galatasaray'da transfer dönemi başında Tottenham'ın ilgi gösterdiği Victor Nelsson için yeni bir teklif geldi. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Danimarkalı savunma oyuncusu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Yeni Şafak
21:18 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Victor Nelsson - Galatasaray

Victor Nelsson - Galatasaray

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson ile ilgili transfer iddiaları artarak devam ediyor. Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu için kulübe gelen son teklif Nottingham Forest'tan. 24 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, Galatasaray'a ilk aşamada 15 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Sarı kırmızılı yetkililer ise oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euronun ödenmesini talep ediyor.

Premier Lig'de oynama hayali bulunan Nelsson ise Nottingham Forest'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaraylı yetkililerin Molde ile oynanacak rövanş maçından sonra Danimarkalı futbolcunun transferiyle ilgili net kararını vermesi bekleniyor.

Nelsson'un menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Galatasaray, Nelsson'un ayrılma olasılığına karşılık serbest statüde bulunan Sergio Ramos ve bonservisi Tottenham'da bulunan Davinson Sanchez ile temaslarını sürdürüyor.



#Victor Nelsson
#Galatasaray
#Premier Lig
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