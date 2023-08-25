Victor Nelsson'un Premier Lig'e transferinde yeni perde

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson ile ilgili transfer iddiaları artarak devam ediyor. Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu için kulübe gelen son teklif Nottingham Forest'tan. 24 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, Galatasaray'a ilk aşamada 15 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Sarı kırmızılı yetkililer ise oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euronun ödenmesini talep ediyor.