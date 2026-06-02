Vincent Poirier'den Anadolu Efes'i yıkan haber

Basketbol Süper Ligi yarı finalinde dün oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından Anadolu Efes oyuncusu Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde dün oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından Fransız oyuncu Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir."



