Vitor Pereira Fenerbahçe galibiyetinin şifresini verdi: 'Takıma maçtan önce onu dedim'

Vitor Pereira Fenerbahçe galibiyetinin şifresini verdi: 'Takıma maçtan önce onu dedim'

19/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira
Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Takımı başında ilk maçına çıkan Vitor Pereira galibiyetle ayrıldı. Portekizli teknik adam maçın ardından soruları yanıtladı.

Pereira'nın açıklamaları şu şekilde;
'Çok iyi bir sonuçtu'

"İki gol daha atma şansımız vardı. Çok iyi bir sonuçtu. Henüz ilk yarıdayız, tutarlı olmalıyız, fikstür yoğun ve zorlu. Herkes takıma yardım etmeye hazır olmalı. Onlardan istediğim şey bu. Bizim için tutarlı bir maçtı. Sonucu hak ettik."

'Organizasyona ve özgüvene ihtiyaçları var'

"Gelmeden önce oyuncuların çok kaliteli olduğunu biliyordum. Sonuçlara ihtiyaçları var ama oyundan keyif almaları da gerekiyor. Oynadıkları oyundan keyif alırlarsa yüksek seviyeye ulaşabilirler. Sadece organizasyona ve özgüvene ihtiyaçları var."

'Üç gol atıp gol yememek kolay değil'

"Tabii ki güveniyorum. Her maçı kazanmaya çalışacağız. Çok zor olacak. Kadıköy'e gelip üç gol atıp gol yememek kolay değil. Bir sonraki maç farklı olacak ve tutarlı olmamız gerekiyor.”

'Yeterli tutkunuz olduğunu gösterin' dedim'

"Bence özgüvenli ve akıllı oynadık. Kadıköy'de oynamak, bu stadyumda oynamak için cesur olmanız gerekir. İlk dakikadan itibaren bir mesaj vermemiz gerekiyordu. Fenerbahçe taraftarlarını ve takımını çok iyi biliyorum. Takımıma 'Herkese mesaj verelim, yeterli tutkunuz olduğunu gösterin" dedim maçtan önce."

'Mental olarak iyileşmemiz lazım'

"Kazandığınızda özgüven artar. Gol atıp yemezseniz özgüveniniz artar. Enerji verir. Takımda kimlik oluşturur. Ben de bir oyun stili oluşturmak istiyorum. Bir sonraki maçı Liverpool'a karşı oynayacağız. Dinlenmemiz lazım. Mental olarak iyileşmemiz lazım ki Liverpool'a karşı oynayabilelim. Sonra Fenerbahçe ve Brighton olacak. Sıkışık ve zor bir fikstür. Ancak bu benim için keyif."

'Benim için özeldi'

"Kadıköy gibi bir stadyuma gelmek, dürüstçe söylemek gerekirse Fenerbahçe'yi, taraftarlarını kalbimde taşıyorum. Benim için özeldi. Çünkü bu bir duyguların karmaşasıydı. Şu anda da tarihi bir kulübü temsil ediyorum. Bugün onlar için çok mutluyum."



