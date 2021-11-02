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Vitor Pereira: Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kötü sonuçlar karşısında pes etmeyeceğini belirterek, “Yarım kalan hikayeyi tamamlamak ve başarılar için geldim. Başarılı olmak için daha çok çalışacağız ve mümkün olan en iyi seviyeye geleceğiz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira: Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim
Fenerbahçe ligde 7. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, zorluklar karşısında pes etmenin karakterinde olmadığını belirtti. Portekizli teknik adam, “Ben savaşçı bir teknik adamım. Çok çalışarak, prensipleri ortaya koyarak en iyi seviyeye geleceğiz” dedi.

"Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim"

Kariyerine savaşarak ulaştığını belirten Pereira, “Sıfırdan başlayarak mücadele ederek bugünlere geldim. Ben çalışarak başarının geleceğine inanırım. Fenerbahçe’ye yarım kalan hikayeyi tamamlamak ve başarılar kazanmak için geldim. Başarılı olmak için daha çok çalışacağız. Prensipleri ortaya koyarak, mümkün olan en iyi seviyeye geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Oyuncularla konuştu

Pereira, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Antwerp ile yapacakları maç öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Portekizli çalıştırıcı, “Aldığımız sonuçlar, taraftarların haftayı mutlu veya mutsuz geçirmesine sebep oluyor. Antwerp maçı reaksiyon gösterme, hatalarımızı düzeltme, mental anlamda ayağa kalkma, Avrupa Ligi’nde yolumuza devam etme günüdür. Bu sezon çok iyi oynadığımız maçlar var. Bunu yapabilecek kapasitemiz olduğunu biliyorum” dedi.

  • Pereira ile devam
  • Fenerbahçe’de başkan Ali Koç yönetiminde sezona başlayan teknik direktörler sezonu bitiremedi. Koç’un başkanlığında 3 teknik direktör (Philip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut) sezonu bitiremedi. Yönetim, şu anda ise teknik heyet değişikliği düşünmüyor. Vitor Pereira ile görüşen yönetim, uyarılarda bulundu ve takımı bir an önce toparlamasını istedi. Yöneticiler, tesislere gitme kararı da aldı.

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