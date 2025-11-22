Volkan Demirel ile Okan Buruk arasında gerginlik: İlk yarıya damga vuran tartışma | VİDEO

Gençlerbirliği futbolcuları topun dışarı çıkmasını işaret ettiği sırada Galatasaray takımı oynamaya devam etti.

Ardından taca çıkan topun ardından ortam gerildi. Bu gerginlik iki teknik adama da sıçradı. Pozisyona tepki gösteren Volkan Demirel, meslektaşı Okan Buruk ile kısa süreli sözlü tartışma yaşadı.