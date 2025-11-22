Yeni Şafak
Volkan Demirel ile Okan Buruk arasında gerginlik: İlk yarıya damga vuran tartışma | VİDEO

Volkan Demirel ile Okan Buruk arasında gerginlik: İlk yarıya damga vuran tartışma | VİDEO

20:5422/11/2025, Cumartesi
Gerginliğin yaşandığı o anlar.
Trendyol Süper Lig 13. haftasında oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçına teknik direktörler Volkan Demirel ile Okan Buruk'un yaşadığı gerginlik damga vurdu. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.


RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısına Volkan Demirel - Okan Buruk tartışması damga vurdu.


Bir pozisyonda konuk ekipte Thailson ensesine çarpan topun ardından yerde kaldı fakat hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirdi.


Gençlerbirliği futbolcuları topun dışarı çıkmasını işaret ettiği sırada Galatasaray takımı oynamaya devam etti.


Ardından taca çıkan topun ardından ortam gerildi. Bu gerginlik iki teknik adama da sıçradı. Pozisyona tepki gösteren Volkan Demirel, meslektaşı Okan Buruk ile kısa süreli sözlü tartışma yaşadı.


İŞTE YAŞANANLAR;
Volkan Demirel ile Okan Buruk arasında gerginlik: İlk yarıya damga vuran tartışma | VİDEO
22 Kasım, Cumartesi





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Volkan Demirel
#Gençlerbirliği
