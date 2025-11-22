Galatasaray'da derbi öncesi şok sakatlık: Gençlerbirliği maçına devam edemedi

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi 17. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların Gabonlu yıldızı Mario Lemina sakatlık yaşadı.
Adalesinde ağrı hisseden başarılı orta saha oyuncusu mücadeleye devam edemedi. Yerine Yusuf Demir dahil oldu. Oyundan çıkan Lemina direkt soyunma odasının yolunu tuttu.
Sarı-kırmızılılarda sakatlık sayısı Lemina ile birlikte 6'ya yükseldi. Milli arada Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Ismael Jakobs sakatlık yaşarken, Yunus Akgün ameliyat olmuştu.