Galatasaray'da derbi öncesi şok sakatlık: Gençlerbirliği maçına devam edemedi

20:2122/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Sakatlık yaşayan Mario Lemina direkt soyunma odasına gitti.
Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi 17. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların Gabonlu yıldızı Mario Lemina sakatlık yaşadı.


Adalesinde ağrı hisseden başarılı orta saha oyuncusu mücadeleye devam edemedi. Yerine Yusuf Demir dahil oldu. Oyundan çıkan Lemina direkt soyunma odasının yolunu tuttu.


SAKATLIK SAYISI 6'YA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılarda sakatlık sayısı Lemina ile birlikte 6'ya yükseldi. Milli arada Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Ismael Jakobs sakatlık yaşarken, Yunus Akgün ameliyat olmuştu.






