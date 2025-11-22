Union SG'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku

Union Saint-Gilloise forması giyen Fedde Leysen, lig maçında sakatlık yaşadı. Takımın önemli isimlerinden biri olan 22 yaşındaki futbolcunun salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.
Belçika Ligi’nde mücadele eden Union Saint-Gilloise, Cercle Brugge ile oynadığı maçta önemli bir oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybetti.
Takımın genç savunmacısı Fedde Leysen, karşılaşmanın henüz 11. dakikasında ayak bileğinde yaşadığı sorun sonrası oyuna devam edemedi.
Sakatlığı nedeniyle değişiklik isteyen Leysen, teknik ekip tarafından hemen kenara alındı. Ayak bileğindeki problemin boyutu ise yapılacak detaylı sağlık kontrolleri sonucunda netlik kazanacak.
22 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon ligde çıktığı 19 maçın 17’sine ilk 11’de başladı.
Genç yaşına rağmen savunmadaki istikrarıyla dikkat çeken Leysen, bu sezon takımına 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı.