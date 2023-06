Volkan Demirel: "Tek düşüncem Hataspor’u seneye hayata tekrar döndürmek"

Bayramın ikinci günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıkları için toplanacaklarının bilgisini veren Volkan Demirel, "Bu anlamda TFF ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na da teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok destek veriyorlar. İnşallah 29’unda takımımızı toplayacağız. Biliyorsunuz elimizde 15-16 tane futbolcumuz var. Birçok oyuncumuzla ayrılmak zorunda kaldık. Ama görüşmeler devam ediyor. Son 3 ayda ok oyuncu izledim, çok oyuncuyla görüşmeye gittim, kendi başıma. Çünkü yönetici ağabeylerimiz kendi kayıplarıyla, dertleriyle uğraşırken onlara da yük vermek istemedim. Her şeyi kendim yapıp, kendim halletmeye çalıştım ve neticesinde bir yerlere gelmeye başladık. Bulduğum oyuncularla alakalı başkanlarıma raporlar verdim. Onlar da sağ olsun her zaman bana desteklerini dile getirdiler. 29 Haziran akşam idmanıyla toplanacağız. Yeni transferlerimizi katabilirsek, onları aramıza alarak bir sonraki sezona en iyi şekilde hazırlanmanın planını yapacağız. Tabii ki hayallerimiz, hedeflerimiz var. Her insanın hayali vardır. Benim şu anki hayalim, hedefim, Hatayspor’un bir sonraki sene ayağa kalkıp, Süper Lig’de mücadele etmesi" cümlelerine yer verdi.