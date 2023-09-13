Volkan Demirel'den Altay Bayındır açıklaması

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatayspor günlerini, sezon ve gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası çok zor bir süreç geçirdiklerini dile getiren Volkan Demirel, "Bunu yaşayanlar daha iyi bilir. Hayatlarını kaybedenlere başsağlığı, zorda olanlar için şifa ve eski hayatlarına dönmelerini diliyoruz. Bu insanlara bazı şeyleri verebiliriz fakat kaybedilen hayatları geri veremeyiz. Onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Vicdan sahibi olan herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşündüğüm için ben de bunu yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.





'Tüm motivasyonum Hataylılara umut olmak'

"Hatay'a gönül veren insanların çokluğu beni bu yola çok rahat itti. Vermek istediğim şu; yıkılan evler, aileler, gelecekler, geçmişler var. Herkesi tekrardan eski hayatına dönebilir mesajı vermek istiyorum. Biz deprem zamanında elimizde olan her şeyi depremzedelerimizle paylaştık. Tek amacımız umut vermek. Bizim için en büyük başarı ve umut onları mutlu etmek, o anki durumu unutturmak"





'Bertuğ da hak ettiği, vizyonu olan bir kulübe gitti'

"Bertuğ'u sattık, Bertuğ benim için çok önemliydi. O bölge için bir oyuncuyla anlaştık, oradan geliyorum. Bertuğ'a benzeyen bir oyuncu. Belki ileri uca kenarda oynayan ve 10 numarada oynayabilen bir oyuncu daha alıp transferi kapatacağız. Bertuğ da hak ettiği, vizyonu olan bir kulübe gitti"

Bertuğ Yıldırım

'Fenerbahçe'den gittiği için üzgünüm'

"Altay, Fenerbahçe için bir değerdi. Uğurcan da aynı şekilde. İrfan da iyi gidiyor. Altay, Manchester'a gittiği için sevinçliyim fakat Fenerbahçe'den gittiği için üzgünüm. İngiltere futbolu onu yukarı seviyeye çekecektir"

Altay Bayındır

'Önceliğim ise Hatayspor'u ayağa kaldırmak'

"İlk önce gurur duyarım fakat olduğu zaman karar veririm. Önceliğim ise Hatayspor'u ayağa kaldırmak. Fenerbahçe haricinde ise bir teklif olursa buna şimdi cevap veremem. Bu sorunun cevabı şimdi verilemez. Yaşandıkça karar veriliyor fakat önceliğim burası"





'Muslera benden daha iyi'

"Muslera benden daha iyi kaleci. Galatasaray'ın değeri. Gitmesi herkesi üzer. Ben kalması ve Galatasaray'da jübile yapması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray ise Okan hocanın doğru planlamasıyla şampiyon oldu. Okan hoca bu oyuncu grubunu iyi yönetti ve liderlik yaptı. Oyuncuları kendine inandırmış ve bence en büyük özelliği de bu

Fernando Muslera - Volkan Demirel

'Doğru planlamayı yapan, hak eden şampiyon olur'

"Bu sene olmazsanız seneye bir daha şampiyonluk şansınız var, her sene yeni bir şans daha var. Bu kadar bütçeler, emekler harcanıyor ama bazen takımların şampiyonluktan daha büyük mücadeleleri olabilir. Bunlar şampiyonluktan önemli olabilir. Bence önemli olan şampiyonluk değil. Transferlerle illa şampiyon olunacak diye bir şey yok. Doğru planlamayı yapan, hak eden şampiyon olur"





'Yurt dışında çalışmak ise en büyük hedefim'

"Oyunu 18 sene geriden izledim. 18 yıllık hafıza karşıma çıkıyor. Ben bir de çok not tutarım, yazarım. Şu an iyi gittiğimizi düşünüyorum. Yurt dışında çalışmak ise en büyük hedefim. Allah'ın izniyle yapabileceğimi düşünüyorum. Anı yaşayalım, yarın ne olacağını kimse bilemez"



















