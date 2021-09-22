Volkan Demirel'den Galatasaray için dikkat çekici yorum

Galatasaray'ın Kayserispor'a yenildiği maçı değerlendiren Volkan Demirel, Fernando Muslera'nın 'toparlanacağız' mesajını yorumladı. Demirel, 'Galatasaray, önceki sezonlarda da kötü başlangıçlar yaptı. Ancak o zaman iyi kadrolara sahipti ve geri dönüş yapabildiler. Şu anda o kadar kaliteli bir kadro yok' dedi.
Demirel'in açıklamalarından dikkat çeken diğer bölüm ise şöyle;
- "Galatasaray'ın ligde çıktığı 6 maçta bir oyun göremedik. Yapılan transferlerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın şu anda her yerinde sorun var. Kadro bu durumdaysa mevcut futbolcuların yeteneklerinden daha çok karakter koymaları gerekiyor"