Volkan Demirel'den Galatasaray için dikkat çekici yorum

Galatasaray'ın Kayserispor'a yenildiği maçı değerlendiren Volkan Demirel, Fernando Muslera'nın 'toparlanacağız' mesajını yorumladı. Demirel, 'Galatasaray, önceki sezonlarda da kötü başlangıçlar yaptı. Ancak o zaman iyi kadrolara sahipti ve geri dönüş yapabildiler. Şu anda o kadar kaliteli bir kadro yok' dedi.

Demirel'in açıklamalarından dikkat çeken diğer bölüm ise şöyle;