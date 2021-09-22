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Volkan Demirel'den Galatasaray için dikkat çekici yorum

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Galatasaray'ın Kayserispor'a 3-0 yenildiği maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirelden Galatasaray için dikkat çekici yorum
Volkan Demirel

Galatasaray'ın Kayserispor'a yenildiği maçı değerlendiren Volkan Demirel, Fernando Muslera'nın 'toparlanacağız' mesajını yorumladı. Demirel, 'Galatasaray, önceki sezonlarda da kötü başlangıçlar yaptı. Ancak o zaman iyi kadrolara sahipti ve geri dönüş yapabildiler. Şu anda o kadar kaliteli bir kadro yok' dedi.

Demirel'in açıklamalarından dikkat çeken diğer bölüm ise şöyle;

  • "Galatasaray'ın ligde çıktığı 6 maçta bir oyun göremedik. Yapılan transferlerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın şu anda her yerinde sorun var. Kadro bu durumdaysa mevcut futbolcuların yeteneklerinden daha çok karakter koymaları gerekiyor"
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