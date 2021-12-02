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Chelsea Watford engelini iki golle aştı

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, Watford'ı 2-1 mağlup etti. Mavilere galibiyeti getiren golleri Mount ve Ziyech kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Watford Chelsea maç özeti izle golleri izle
Chelsea oynadığı son 8 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Premier Lig'e, hafta içi oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Lider Chelsea, Mount'un 29 ve Ziyech'in 72. dakikada attığı gollerle Watford deplasmanından galip ayrıldı.

  • Watford'ın golü 43. dakikada Dennis'ten geldi. Watford kadrosundaki milli futbolcu Ozan Tufan, forma şansı bulamadı.

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City ve Liverpool haftayı kayıpsız geçti

Puan tablosunun 2. basamağındaki son şampiyon Manchester City, konuk olduğu Aston Villa'yı, Dias'ın 27 ve Bernardo Silva'nın 43. dakikadaki golleriyle 2-1 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.

3. sıradaki Liverpool da deplasmanda oynadığı Everton maçını, Henderson'ın 9, Salah'ın 19 ve 64, Jota'nın 79. dakikada kaydettiği gollerle 4-1 kazandı.

Puanını 33'e çıkaran Chelsea liderliğini sürdürdü. Londra ekibini, 32 puanla Manchester City ve 31 puanla Liverpool takip etti.
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