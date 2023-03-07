Watford'da Slaven Bilic dönemi sona erdi

Ayrılığa ilişkin konuşan takımın yöneticilerinden Ben Manga, "Hepimiz bu sezonki başarı için son derece iddialıyız. Bu nedenle Premier Lig'e çıkma ihtimali hâlâ varken yeni bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ocak transfer döneminin ardından teknik direktör değişimi, önümüzdeki tek seçenekti." ifadelerini kullandı.