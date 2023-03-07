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Spor

Watford'da Slaven Bilic dönemi sona erdi

İngiltere Championship takımlarından Watford, Slaven Bilic'le yolların ayrıldığını açıkladı. Watford'da yeni teknik direktörün Chris Wilder olması bekleniyor.

21:11 . 7/03/2023 Salı
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Slaven Bilic

Slaven Bilic

Championship ekibi Watford, Slaven Bilic'in görevine son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Slaven Bilic ve antrenör ekibiyle yollar ayrıldı." ifadelerine yer verildi.

Ayrılığa ilişkin konuşan takımın yöneticilerinden Ben Manga, "Hepimiz bu sezonki başarı için son derece iddialıyız. Bu nedenle Premier Lig'e çıkma ihtimali hâlâ varken yeni bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ocak transfer döneminin ardından teknik direktör değişimi, önümüzdeki tek seçenekti." ifadelerini kullandı.

Yerine geçecek isim belli oldu

İngiliz basınında yer alan haberlerde daha önce Sheffield United ve Middlesbrough'yu çalıştıran Chris Wilder'la anlaşma sağlandığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl eylül ayından Watford'un başına geçen Slaven Bilic, 26 maçta takımının başında yer alırken 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti.

35 haftası geride kalan Championship'te Watford, 51 puanla 9. sırada yer alıyor.

Championship'te ilk iki sırada yer alan takımlar Premier Lig'e yükselme şansı elde ederken 3,4,5 ve 6. sıradaki takımların oynadığı play-off'un ardından Premier Lig'e yükselen son takım belli oluyor.

Watford, mevcut puan durumunda play-off hattının 4 puan gerisinde yer alıyor.



#Slaven Bilic
#Watford
#Teknik Direktör
27 dakika önce
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Watford'da Slaven Bilic dönemi sona erdi
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