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Futbolseverlerin merak ettiği soru: Weghorst'un satın alma opsiyonu var mı?

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Hollandalı forvet oyuncusu Wout Weghorst, Süper Lig'deki futbolseverleri etkilemeye devam ediyor. 30 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcunu bu istatistiklerinden sonra Beşiktaşlılar Weghorst'un satın alma opsiyonunu sorgulamaya başladı. Peki Weghorst'un satın alma opsiyonu var mı ve futbolcunun bonservisi ne kadar? Merak edilen soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Weghorstun satın alma opsiyonu var mı? Weghorstun bonservisi ne kadar?
Wout Weghorst - Beşiktaş

Beşiktaş'ın Burnley'den 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta futboseverleri kendisine hayran bıraktı.

30 yaşındaki forvet oyuncusu Sivasspor maçında attığı gol ve yaptığı asistle ligdeki skor katkısını geliştirdi. Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı ve tam 5 gole direkt olarak katkı sağladı.

Weghorst'un satın alma opsiyonu var mı?

  • Beşiktaş, Weghorst'u Burnley'den bedelsiz olarak 1 yıllığına kiraladı. Siyah beyazlılar oyuncuya yıllık 2.8M€ maaş ödemeyi kabul etti. Oyuncunun transferi için KAP'a bildirilen detayda satın alma opsiyonuyla ilgili bilgi verilmedi. Ancak futbolcuların profillerinin yer aldığı Transfermarkt sitesinde yer alan bilgilere göre Weghorst'un satın alma önceliği Beşiktaş'ta. Bilgiye göre siyah beyazlılar Haziran ayına kadar oyuncuyu 10M€ bedel ödeyerek alma hakkına sahip.

Weghorst'un bonservisi ne kadar?

  • Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Weghorst'un piyasa değeri 14M€. Yıldız oyuncu Burnley'in Premier Lig'e çıkamaması halinde 10M€ bedelle Beşiktaş'a transfer olabilecek.

Beşiktaşlı yönetici Ceyhun Kazancı ne demişti?

"10 milyon Euro'luk opsiyon var ama oyuncu mutlu olduğu ve kalmak istediği zaman kulüplere baskı yapabiliyorsunuz. Burnley'in Premier Lig'e çıkıp çıkamayacağı transferde belirleyici olur. Premier Lig'e çıkarlarsa bütçe olarak rahatlayacaklar. Aksi olursa ligde daha uygun bir fırsat yakalayacağımız kanaatindeyim. Önce her iki taraf mutlu olsun, oyuncu kalmak istesin çözüm bulunur. İlerleyen aylarda zaten o aksiyonlar alınmaya başlanır."

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