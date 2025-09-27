Yeni Şafak
West Ham'da Potter dönemi sona erdi

13:2027/09/2025, Cumartesi
AA
Graham Potter, West Ham United'da beklentilerin uzağında kaldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdı.

West Ham United'da Graham Potter'ın sözleşmesi feshedildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezonun ikinci devresi ile bu sezon başındaki sonuçlar ve takımın performansı beklentileri karşılamadı. Yönetim kurulu, takımın Premier Lig'deki konumunu mümkün olan en kısa sürede iyileştirmeye yardımcı olmak için bir değişikliğin gerekli olduğuna inanmaktadır" denildi.


Ocak ayında Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelen ve 2,5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz teknik adam, 25 maçta 6 galibiyet elde etti.


Londra ekibinin Nuno Espirito Santo ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile temasa geçtiği basına yansıdı.





