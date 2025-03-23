WRC'nin üçüncü etabı Kenya Rallisi'ni Elfyn Evans kazandı

Kenya'da düzenlenen 21 etaplık mücadeleyi 4 saat 20 dakika 3.8 saniyede tamamlayan Büyük Britanyalı Evans, sezonun ikinci, WRC kariyerinin 11. galibiyetini elde etti. Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis), Evans'ın 1 dakika 9 saniye gerisinde ikinci, Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 3 dakika 32 saniye arkasında üçüncü oldu.