PTT 1.LİG

Yeni Adana Stadı ne zaman açılacak?

33 bin kişilik stadyumda sona gelindi: Yeni sezona hazır olacak

Adana’da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı tamamlandı. Yeni Adana Stadyumu'nun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Koltuklar Adana Demirspor ve Adanaspor renklerine boyandı.

Koltuklar Adana Demirspor ve Adanaspor renklerine boyandı.

Fotoğraf: IHA

Adana’nın Sarıçam ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyumda sona gelindi.

102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.

Stadyumun drone görüntüsü
Stadyumun drone görüntüsü
İHA

Koltuk montajı tamamlandı


Stadyumda işçiler geçen aylarda hibrit çim serimini tamamlayıp mavi-lacivert ve turuncu-beyaz renklerinde alevli koltukların montajını da bitirdi. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Öte yandan, futbolcuların giriş ve çıkış yapacağı tünelin üzeri de Adanaspor ve Adana Demirspor’un renklerine boyandı. Drone ile de görüntülenen stadyumda hibrit çimin ise belirli aralıklarla sulandığı görüldü.

Stadyumun drone görüntüsü
Stadyumun drone görüntüsü
İHA

Süper Lig'in yeni stadı açılıyor: İkinci yarıda maçlarını burada oynayacaklar
Süper Lig'in yeni stadı açılıyor: İkinci yarıda maçlarını burada oynayacaklar

Hatay’da, 25 bin seyirci kapasiteli olarak inşa edilen ve otoparkına kurulan güneş enerjisi sistemiyle kendi enerjisini üretecek yeni stadın Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren aktif hale geleceği belirtildi.Futbolseverlerin hizmetine sunulması amaçlanan ve Hatay’da yapımı yüzde 95 oranında tamamlanan Hatay Atatürk Yeni Stadı, dış cephe ve peyzaj çalışmalarının ardından Hatayspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak.Öte yandan Hatay'da yeni yılla birlikte aktif hale gelecek stadyumda bir de milli takım maçının oynanması planlandığı ancak bu konuyla ilgili olarak pandeminin belirleyici olacağı aktarıldı.Hatayspor'un yeni stadyumundan görüntüler;Hatayspor&#39;un maçlarına ev sahipliği yapacak olan yeni stadyum👇 pic.twitter.com/AefaNYwxqG&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 22, 2020

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