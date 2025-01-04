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Yeni Malatyaspor: 2 - Boluspor: 4 (Maç Özeti İzle - Video)

Yeni Malatyaspor: 2 - Boluspor: 4 (Maç Özeti İzle - Video)

Haber Merkezi
16:154/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Boluspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti
Boluspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Yeni Malatyaspor-Boluspor 2-4 maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Boluspor 4-2 kazandı ve hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.


Yeni Malatyaspor-Boluspor maç özeti

10. dakikada Berk’in ara pasında topla buluşan Babacar, topu kalecinin üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

15. dakikada Avramovski’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine giren Jefferson topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-2

24. dakikada defans arkasına atılan topla buluşan Mert Miraç’ın, kaleci Çağlar tarafından düşürülmesinin ardından hakem Burak Pakkan, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltıda topun başına geçen Mert Miraç’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

60. dakikada Jefferson’un pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Mukairu plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-3

79. dakikada Ali’nin pasında Mukairu ceza sahası içinde topla buluştu. Mukaira’nun pasında ise İlhami düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

88. dakikada Mert Miraç’ın pasında topla buluşan Enes savunmayı geçerek sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4


Yeni Malatyaspor-Boluspor: 2-4 maç özeti izle





#Yeni Malatyaspor
#Boluspor
#1. Lig

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