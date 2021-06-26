Yeni Malatyaspor Haddadi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, sol bek Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, El-İttifak Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi" ifadelerine yer verildi.
- Tunuslu futbolcu son 1,5 sezon Süper Lig'de Kasımpaşa forması giydi. Haddadi, 51 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında görev aldı.
#3 𝐎𝐮𝐬𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐇𝐚𝐝𝐝𝐚𝐝𝐢 🐅 pic.twitter.com/835KPeVO6g
#3 𝐎𝐮𝐬𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐇𝐚𝐝𝐝𝐚𝐝𝐢 🐅 pic.twitter.com/835KPeVO6g— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) June 25, 2021