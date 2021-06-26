Spor Yeni Malatyaspor Haddadiyi transfer etti
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Yeni Malatyaspor Haddadi'yi transfer etti

Süper Lig temsilcisi Helenex Yeni Malatyaspor, Tunuslu defans oyuncusu Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı.

Haber Merkezi AA
Yeni Malatyaspor Haddadiyi transfer etti
Oussama Haddadi yeni takımın formasını giydi.

Yeni Malatyaspor, sol bek Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, El-İttifak Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi" ifadelerine yer verildi.

  • Tunuslu futbolcu son 1,5 sezon Süper Lig'de Kasımpaşa forması giydi. Haddadi, 51 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında görev aldı.

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