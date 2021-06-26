Yeni Malatyaspor Haddadi'yi transfer etti

Dünya

Gürcistan Başbakanı: Türkiye stratejik ve en büyük ticaret ortağımız

Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendiren Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, "Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendirmek için son yıllarda aktif çalışmaları sürdürüyoruz. Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımız. Önümüzdeki yıllarda ortak amacımız ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması olacak" dedi.