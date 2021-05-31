Yeni normalleşme süreci kapsamında spor dünyasında neler değişiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme sürecine dair detayları açıkladı. Buna göre spor dünyasında birçok değişim yaşanacak.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından spor dünyasına yönelik detaylar;
- -"Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig’i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz."
- -“Spor kulüplerinin genel kurulları, 1 Haziran'dan itibaren gerçekleştirilebilecek.”
- -COVID nedeniyle kapatılan spor salonları belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden hizmete girecek.
- -Kademeli normalleşme kapsamında halı sahalar 07.00 - 21.00 arasında açık olacak.
Erdoğan'ın spor dünyasına yönelik açıklamalarından bir diğer bölüm;
- "Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarıların devamını diledik."