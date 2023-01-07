Spor Yeşil sahada korku dolu anlar Dili boğazına kaçtı
FUTBOL FUTBOL

Yeşil sahada korku dolu anlar: Dili boğazına kaçtı

Zonguldak’ta Karaelmasspor ile Ayiçispor arasında oynanan amatör müsabakada Karaelmaspor oyuncu Muhammet Ali Çağlar dili boğazına kaçarak ölümden döndü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yeşil sahada korku dolu anlar: Dili boğazına kaçtı
Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Zonguldak’ta Orhan Demircan Sezonu 1.Amatör Küme Merkez Grubu’nda Karaelmasspor ile Ayiçispor, Fener sahasında karşı karşıya geldi.

Maçın ilk dakikasında üzücü bir olay meydana geldi. Karaelmasporlu oyuncu Muhammed Ali Çağlar ile Ayiçispor kalecisi Levent Özyeri çarpıştı. Çarpışma esnasında Muhammet Ali Çağlar bir anda yere yığıldı. Hemen sağlık ekiplerinin sahaya çağrıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda Çağlar’ın dilinin boğazına kaçtığı tespit edildi. Sahada ilk müdahalesi yapılan Muhammet Ali Çağlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Çağlar’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı
SPOR
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı
Beşiktaş-Kasımpaşa

Beşiktaş-Kasımpaşa

​Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Gözler Alanyasporda

Gözler Alanyaspor'da

Trabzonspor 2023 yılının ilk deplasman maçına odaklandı.
Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

​Hatayspor ile Antalyaspor berabere kaldı.
Portekiz'de Martinez sesleri

Portekiz'de Martinez sesleri

İspanyol teknik direktör imzaya yakın.
Derbiye <br>özel prim

Derbiye
özel prim

​Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe maçı kararı.
Transferi tamamlandı

Transferi tamamlandı

​Chelsea, bir süredir görüşme halinde olduğu David Fofana'yı açıkladı.
En büyük<br>koz Kadıköy

En büyük
koz Kadıköy

​Fenerbahçe içerdeki 10 derbide 5 galibiyet alırken sadece 2 kez kaybetti.
Shakhtar 100 milyon euro istiyor

Shakhtar 100 milyon euro istiyor

​Arsenal, Mykhaylo Mudryk ile kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Kayserispor'a kötü haber

Kayserispor'a kötü haber

Sol arka adalesinden sakatlanan Mario Gavranovic, en az 1 ay yok.
VAR belli oldu

VAR belli oldu

​Beşiktaş-Kasımpaşa maçında görev yapacak.
Karar verildi

Karar verildi

​Fransa'da Didier Deschamps'ın sözleşmesi uzatıldı.
Hedef 3'te 3

Hedef 3'te 3

​Yarın Konyaspor'u ağırlayacak Karagümrük'te tek parola galibiyet.
Haftanın <br>MVP'si oldu

Haftanın
MVP'si oldu

​Euroleague'de rekor kırmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.