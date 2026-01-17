Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yiğidolar Bodrum maçına hazır

Yiğidolar Bodrum maçına hazır

17:3417/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
İdman oldukça soğuk bir havada gerçekleşti.
İdman oldukça soğuk bir havada gerçekleşti.

Trendyol 1. Lig’in 21. hafta maçında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Sivasspor’da Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran topla tamamladı.

Yiğidolar, Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladı. Kırmızı-beyazlılar yarın Bodrum’a hareket edecek ve burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Bodrum FK ile Özbelsan Sivasspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de Bodrum İlçe Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.





#1. Lig
#Sivasspor
#Bodrum FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu