Yiğidolar Bodrum maçına hazır

Sivasspor’da Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran topla tamamladı.

Yiğidolar, Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladı. Kırmızı-beyazlılar yarın Bodrum’a hareket edecek ve burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.