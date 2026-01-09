Yiğidolar Erzurumspor'a hazırlanıyor

Sivasspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmaları ile tamamladı.