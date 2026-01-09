Yeni Şafak
Yiğidolar Erzurumspor'a hazırlanıyor

Yiğidolar Erzurumspor'a hazırlanıyor

Uğur Çiftçi de antrenmanda yer aldı.
Uğur Çiftçi de antrenmanda yer aldı.

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında sahasında Erzurumspor’u konuk edecek olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti.


Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmaları ile tamamladı.


Sivasspor-Erzurumspor karşılaşması, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.





