Yıldız isim çalışmalara başladı: Süper Kupa'da maskeyle oynayacak

Galatasaray, yarın akşam oynayacağı Süper Kupa karşılaşması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılara, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'den iyi haber geldi.
Icardi Süper Kupa'da forma giyebilecek mi?
Hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonrası gözünde morarma meydana gelen Mauro Icardi, özel maskeyle antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Yıldız oyuncu, yarın oynanacak final müsabakasında maskeyle oynayacak.
Fenerbahçe-Galatasaray maçında Aleksander Djiku ile yaşadığı ikili mücadele sonrasında yüzüne darbe almıştı. Karşılaşma sonrası golcü ismin yüzünde morarma meydana gelmişti.