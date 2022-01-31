Yılın transferi gerçekleşiyor: Mbappe sezon sonu imzayı atacak

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe'nin yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcunun Real Madrid ile anlaştığı bildirildi.

Bild'in aktardığı haberde; eflatun-beyazlıların Mbappe ile sezon sonu sözleşme imzalayacağı ve Fransız futbolcunun maaşının bonuslar hariç yıllık 50 milyon euro olacağı kaydedildi.

Real Madrid böylece daha önce 200 milyon euroluk teklif yaptığı Mbappe'yi sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmış olacak.

2018 yazında 145 milyon euro bedelle Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappe, Fransız ekibiyle çıktığı 199 maçta 151 gol atarken 77 de asist kaydetti.