Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

Teknik direktör Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan deneyimli çalıştırıcının, entübe edildiği öğrenildi.

67 yaşındaki teknik direktörün, haziran ayında da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Fenerbahçe’den geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü de Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan mesajda, "Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural" ifadelerine yer verildi.

