Yunus Akgün'e 6 milyon euroluk teklif

Lille, geçen sezon Adana Demirspor’da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün’e talip oldu.

Lille Kulübü’nün uzun süredir genç oyuncuyu takip ettiği ve Fransız ekibinin menajerleri ile temasa geçtiği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Lille, Yunus için 6 milyon euro gibi bir bonservis rakamını gözden çıkardı. Ancak Galatasaray yönetiminin genç futbolcuyu bırakmaya niyetinin olmadığı kaydedildi.

Okan Buruk bırakmak istemiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Astronomik bir teklif gelmediği sürece hem Kerem hem de Yunus’un kalmasını istiyorum" derken, yönetimin de Lille’in teklifine ve girişimlerine olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.

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Yunus Akgün, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da çıktığı 39 maçta, 9 gol atıp 17 de asist kaydetti.

Yunus Akgün & Kerem Aktürkoğlu pic.twitter.com/AB9JUx9Mi1 — SPOR (@yenisafakspor) May 16, 2022