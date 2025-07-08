Yusuf Erdoğan'ın yeni adresi şaşırttı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor forması giyen kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e imza attı.
Son olarak Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor formasını terleten Yusuf Erdoğan, gelecek sezon Trendyol 1. Lig ekibinde forma giyecek.
Çorum FK, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yusuf’a aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.
Yusuf Erdoğan, geride kalan sezon toplamda 36 karşılaşmaya çıkarken 3 gol atıp 9 asistlik performans sergiledi.