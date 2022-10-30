Yusuf Yazıcı eski günlerini arıyor

Fransa’nın Lille kulübüne 2019-2020 sezonunda transfer olan Yusuf Yazıcı, toplam 17 Milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ve Edgar Le karşılığında kulüp tarihinin rekor transfer bedeliyle transfer oldu. Bu sezon 2 Eylül’de eski kulübü için Türkiye’ye gelen ve UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros ile oynanan grup maçında forma giyen Yusuf Yazıcı, ikinci döneminde ilk kez forma giydiği bu karşılaşmada sahada 45 dakika kalırken sakatlık yaşadı.

MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız ile yapılan ikinci maç ile ligin 6. haftasındaki Adana Demirspor ve 7. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giyemedi. Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasındaki Y. Kayserispor maçında 26 dakika oyunda kalan oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco ile oynanan üçüncü maçta ilk 11’de sahaya çıkarak 56 dakika görev yaptı. 9. haftada Kasımpaşa maçında 60 dakika oynayan Yusuf Yazıcı, Monaco ile grupta yapılan 4. maçta ise forma giymedi.

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Aksilikler üst üste geldi

Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa ve Monaco maçlarında ilk 11’de başlarken diğer maçlarda ise oyuna sonradan dahil oldu. 90 dakika sahada kalamayan Yazıcı, Beşiktaş maçında 80. dakikada oyuna dahil olmasına rağmen Gedson Fernandes’e yaptığı arkadan müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Yazıcı, Konyaspor ve Ankaragücü maçlarında takımıyla birlikte olamayacak.

UEFA Avrupa Lig’inde son oynanan Kızılyıldız maçında ise 9 dakika sahadan kalan milli futbolcu, lig ve Avrupa’da toplam 6 maçta 206 dakika süre alırken gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Kasım ayı Yusuf Yazıcı için fırsat olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, takımı yeniden toparlama ve istediği oyun planlarını sahaya aktarma anlamında Kasım ayını beklediğini her fırsatta dile getirirken, başta Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür gibi performanslarından memnun olmadığı bazı oyuncuları için de Kasım ayını bekliyor. Spor Toto Süper Lig’e verilecek olan arada kamp çalışmalarında yoğun bir temponun içine girecek olan Avcı, sakat oyuncularında dönmesiyle birlikte takımıyla uzun süreli çalışma fırsatı yakalamış olacak. Ayrıca bireysel çalışmalarla da performans düşüklüğü yaşayan oyuncularını mentol olarak Kasım ayı sonrasında hazır hale getirmeye çalışacak.

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Trabzonspor’da, Lille’e transfer olmadan toplam 100 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 498 dakika forma giyerken, 22 kez gol rakip fileleri havalandırmıştı.

SPOR Yusuf Yazıcı Trabzonspor'daki ikinci dönemine iyi başlayamadı