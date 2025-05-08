Yusuf Yazıcı Olympiakos'taki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi’nde Olympiakos formasıyla ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu, kupa seremonisinde eşi ve çocuğuyla poz verdi. Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, "Olympiakos gibi büyük bir kulübün parçası olmak ve ilk yılımda şampiyon olmanın sevincini yaşamak gerçekten kelimelerle anlatılamayacak bir duygu." ifadelerini kullandı.
Fransa’da Lille formasıyla şampiyonluk dahil büyük başarılara imza atan deneyimli orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı bu kez Olympiakos ile mutlu sona ulaştı. Sezon başında yaşadığı ciddi sakatlık, form tutmasına engel oldu ve büyük bölümde sahalardan uzak kalıp takımının şampiyonluk yürüyüşüne doğrudan katkı sunamasa da, saha dışındaki varlığı ve tecrübesiyle kadroda önemli bir figür olmayı sürdürdü.
Fiziksel olarak tamamen iyileşen Yazıcı, teknik ekibin kararıyla kupadaki kritik karşılaşmayla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Yeniden ritim yakalamayı hedefleyen milli oyuncu, gelecek sezon için iddialı: Hedef, Olympiakos formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek.
Kariyeri boyunca yükselişleri kadar talihsiz sakatlıklarıyla da mücadele eden Yusuf Yazıcı, bu kez güçlü bir geri dönüş için hazır. Şampiyonluk sonrası moral bulan oyuncu, sakatlığının da sona ermesiyle birlikte eski günlerine kavuşmak için gün sayıyor.
''Bu şampiyonluk uzun bir yolculuğun sadece ilk adımı''
Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Yusuf Yazıcı şu ifadeleri kullandı: ''Sezonun en başında talihsiz bir sakatlık geçirdim. Sahada olamasam da kalbim her zaman takım arkadaşlarımla birlikteydi. Olympiakos gibi büyük bir kulübün parçası olmak ve ilk yılımda şampiyon olmanın sevincini yaşamak gerçekten kelimelerle anlatılamayacak bir duygu. En başta takım arkadaşlarıma, teknik heyetimize, yönetime ve her koşulda bizi destekleyen muhteşem Olympiakos taraftarlarına çok minnettarım! Şimdi gözlerimiz daha da yükseğe dikildi… Daha büyük ve daha büyük hedefler bizi bekliyor. Bu muhteşem aileyle daha birçok başarının peşinden koşmak için sabırsızlanıyorum.''