Yusuf Yazıcı Olympiakos'taki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı

Fransa’da Lille formasıyla şampiyonluk dahil büyük başarılara imza atan deneyimli orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı bu kez Olympiakos ile mutlu sona ulaştı. Sezon başında yaşadığı ciddi sakatlık, form tutmasına engel oldu ve büyük bölümde sahalardan uzak kalıp takımının şampiyonluk yürüyüşüne doğrudan katkı sunamasa da, saha dışındaki varlığı ve tecrübesiyle kadroda önemli bir figür olmayı sürdürdü.

Kariyeri boyunca yükselişleri kadar talihsiz sakatlıklarıyla da mücadele eden Yusuf Yazıcı, bu kez güçlü bir geri dönüş için hazır. Şampiyonluk sonrası moral bulan oyuncu, sakatlığının da sona ermesiyle birlikte eski günlerine kavuşmak için gün sayıyor.

Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Yusuf Yazıcı şu ifadeleri kullandı: ''Sezonun en başında talihsiz bir sakatlık geçirdim. Sahada olamasam da kalbim her zaman takım arkadaşlarımla birlikteydi. Olympiakos gibi büyük bir kulübün parçası olmak ve ilk yılımda şampiyon olmanın sevincini yaşamak gerçekten kelimelerle anlatılamayacak bir duygu. En başta takım arkadaşlarıma, teknik heyetimize, yönetime ve her koşulda bizi destekleyen muhteşem Olympiakos taraftarlarına çok minnettarım! Şimdi gözlerimiz daha da yükseğe dikildi… Daha büyük ve daha büyük hedefler bizi bekliyor. Bu muhteşem aileyle daha birçok başarının peşinden koşmak için sabırsızlanıyorum.''