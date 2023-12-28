|
Spor

O yıldız cevapladı: Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Galatasaray'dan sezon başı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, verdiği cevapla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

11:12 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:36 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesi sezon sonu sona erecek.
Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesi sezon sonu sona erecek.

Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo, arkadaşına verdiği cevapla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.


İtalyan orta sahanın arkadaşı Galatasaray poşetini tuttuğu fotoğrafı paylaşırken "Yakında görüşürüz aslanlar" açıklamasını düştü.


Zaniolo ise bu paylaşıma 'Kayıtsız kalmayan' emojisi ile cevap verdi. Yıldız ismin cevabı 'Umarım' olarak algılanırken sosyal medyada taraftarlar 'Geri dönüyor musun?' sorusunu yöneltti.



Yıldız isim bu sezon toplamda 21 maça çıkıp 2 gol attı. İngiliz ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen Zaniolo'nun kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek.







#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Aston Villa
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Malatya'da bir deprem daha! İki gün peş peşe deprem yürekleri ağızlara getidi... AFAD son dakika Malatya'da yaşanan depremin şiddetini açıkladı