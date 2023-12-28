Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo, arkadaşına verdiği cevapla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
İtalyan orta sahanın arkadaşı Galatasaray poşetini tuttuğu fotoğrafı paylaşırken "Yakında görüşürüz aslanlar" açıklamasını düştü.
Zaniolo ise bu paylaşıma 'Kayıtsız kalmayan' emojisi ile cevap verdi. Yıldız ismin cevabı 'Umarım' olarak algılanırken sosyal medyada taraftarlar 'Geri dönüyor musun?' sorusunu yöneltti.
Yıldız isim bu sezon toplamda 21 maça çıkıp 2 gol attı. İngiliz ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen Zaniolo'nun kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek.