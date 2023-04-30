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Spor

Zaniolo'nun menajeri açıkladı: Barcelona transfer etmek istedi

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı İtalya yıldız Nicolo Zaniolo için, menajerleri Claudio Vigorelli ve Marco Busiello'dan İspanyol basınına çarpıcı bir açıklama geldi.

17:10 . 30/04/2023 dimanche
Yeni Şafak
Zaniolo devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu

Zaniolo devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu

Sezon başında yıldız isimleri kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray, bu transfer politikasına devre arasında da devam etti.


Sarı - kırmızılılar, İtalyan devi Roma'dan 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo'yu ve Sassuolo'dan da Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.


İtalyan yıldız Süper Lig'de ilk kez 11 Mart'ta oynanan Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinde forma giymişti.

İkinci yarıda oyuna giren Zaniolo, attığı golle sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirerek üç puana taşımıştı. 23 yaşındaki oyuncu yine iç sahada oynanan Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarında da birer gole imza attı.

Zaniolo, Galatasaray'ın NEF Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu, 60. dakikada kenara alınmıştı.



Zaniolo'nun menajeri açıklama yaptı

Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, Relevo'ya yaptığı açıklamada, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Vigorelli, İtalya yıldız ile ilgili olarak; "Ortam değişikliğine ihtiyacı vardı. Son yıllarda iki büyük sakatlık yaşadı ama hep ayağa kalktı. Yeni bir ortamda olması gerekiyordu.

Ocak ayında başka teklifler de vardı. Bildiğiniz gibi Milan ve Bournemouth onu istediler, ancak Galatasaray'ın teklifi büyük bir coşkuyla kabul edildi. Türkiyede rekabet yüksek ve oyndığı kulüp şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Geleneklerle dolu tarihi bir kulübün formasını giyiyor. Gerçekten değerini yeniden tüm dünyaya kanıtlamak istiyor" ifadelerini kullandı.


Barcelona itirafı

Vigorelli, Zaniolo ile ilgili olarak bir de Barcelona itirafında bulundu. Ünlü menajer; "Ocak ayında onu İspanya'ya götürmeleri kolay olmadı. Maaş bütçesinden dolayı biraz tıkanmışlardı. Barcelona'nın transfer listesindeydi, bunu onaylıyorum. Beğendiler, ama ekonomik sebeplerden dolayı gerçekleştirebilecekleri bir transfer değildi" diye konuştu.

Zaniolo'nun bağlı olduğu menajerlik şirketiyle bağlantılı olan bir diğer menajer Marco Busiello ise, "Zaniolo genellikle olgun olmamakla suçlanıyor, ancak onun hala çok genç olduğunu ve genç yaşta iki büyük sakatlık yaşadığını hatırlatmalıyım.

Gelişmek için iyi bir alana sahip. Baskılardan uzaklaşmak, kendisini bulmasına yardım edecek." diye konuştu.

Busiello, Zaniolo için ortaya çıkan transfer iddialarıyla alakalı olarak ise, "Şu anda bir transfer hakkında konuşmak için erken" dedi.




#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#transfer
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