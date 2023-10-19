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Spor

Zaniolo'nun soruşturmasında yeni gelişme

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun yapılan soruşturma kapsamında bahis oynadığına dahil delil ortaya çıkmadı.

16:53 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tonali ve Fagioli, Zaniolo'nun bahis oynamadığını belirtti.

Tonali ve Fagioli, Zaniolo'nun bahis oynamadığını belirtti.

Aston Villa forması giyen İtalyan orta saha Nicolo Zaniolo'nun soruşturma kapmasında bahis oynamadığı ortaya çıktı.


İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport'un aktardığı habere göre,
"Tonali ve Fagioli savcılık ifadelerinde Zaniolo'dan hiç bahsetmediği için İtalyan oyuncunun durumu diğerlerinden farklı olacak. Dava açan savcılık, Zaniolo'nun şu ana kadar futbola bahis oynadığına dair herhangi bir delile rastlamadı. Oyuncunun bu olaylarda ciddi bir sorun yaşaması beklenmiyor."

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Nicolo Zaniolo'nun bu hafta West Ham United maçında oynayabileceğini açıkladı.


Yıldız isim bu sezon İngiliz ekibiyle 10 maça çıkıp skor katkısı veremedi.



#Nicolo Zaniolo
#Bahis
#Kumar
#Aston Villa
#Galatasaray
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