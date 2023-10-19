Zaniolo'nun soruşturmasında yeni gelişme

İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport'un aktardığı habere göre,

"Tonali ve Fagioli savcılık ifadelerinde Zaniolo'dan hiç bahsetmediği için İtalyan oyuncunun durumu diğerlerinden farklı olacak. Dava açan savcılık, Zaniolo'nun şu ana kadar futbola bahis oynadığına dair herhangi bir delile rastlamadı. Oyuncunun bu olaylarda ciddi bir sorun yaşaması beklenmiyor."