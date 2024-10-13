Zayn Sofuoğlu "4 tekerdeki" ilk şampiyonluğuna ulaştı

Zayn Sofuoğlu, sezonun son yarışını Enes Hakkı Yeten'in ardından ikinci sırada tamamlasa da elde ettiği dereceyle genel klasman birincisi oldu.

Kenan Sofuoğlu da hafta sonu boyunca kazalar yaşadıklarına dikkati çekerek, dün diğer rakibin çarpması sonucu pist dışına çıktıklarını, bu sabah ıslak zemin nedeniyle kaza yaptıklarını anlattı.

Zayn Soğfuoğlu'nun son yarışta yine talihsiz bir kaza yaşadığını ve en arkaya düştüğünü belirten Sofuoğlu, "Pes etmedi. Oradan geldi son turda ikinciliği aldı ama zaten ilk dörde girdiğinde genel klasman birinciliğini ilan ediyordu. Bugün ilk kez dört tekerde genel klasman birinciliğine ulaştı." şeklinde konuştu.