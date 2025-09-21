Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Zeki Çelik'li Roma derbiyi kazandı

Zeki Çelik'li Roma derbiyi kazandı

16:1121/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Romalı futbolcuların gol sevinci
Romalı futbolcuların gol sevinci

Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasındaki başkent derbisinde konuk olduğu Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

Roma kentinin iki takımı, başkent derbisinde kozlarını Olimpiyat Stadı'nda paylaştı.


Maçın 38. dakikasında Roma, Lorenzo Pellegrini'nin golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.


Ev sahibi Lazio, 86. dakikada Reda Belahyane'nin rakibine sert müdahalesi sonucu kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.


Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.


Bu arada, maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun diğer oyuncusu Matteo Guendouzi, hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.


Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, derbide 90 dakika forma giydi.


Bu sonuçla Roma, puanını 9'a yükseltti. Lazio ise 3 puanda kaldı.





#Serie A
#Roma
#Lazio
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
F1 yarışı kim kazandı? Azerbaycan Grand Prix 21 Eylül sonuçları