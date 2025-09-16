Yeni Şafak
Tudor'dan, Kenan Yıldız-Del Piero benzetmesine sert çıkış

Tudor’dan, Kenan Yıldız-Del Piero benzetmesine sert çıkış

16/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile sahasında karşılaşacak. Teknik direktör Igor Tudor, Inter karşısında son dakika galibiyetinin moraliyle maç öncesi basın toplantısında Türk yıldız Kenan Yıldız hakkında konuştu. Milli yıldızın Del Piero’ya benzetilmesine tepki gösterdi.

İtalya Serie A'da Inter karşısında son dakikalarda gelen galibiyetin ardından Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Borussia Dortmund ile oynayacağı zorlu mücadeleye hazırlanıyor.


Teknik direktör Igor Tudor, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kenan Yıldız hakkında konuştu.


Genç yıldız Kenan Yıldız hakkında gelen soruya ise Tudor, dikkat çekici bir yanıt verdi:


"Bu tür karşılaştırmaları siz yapıyorsunuz. Yıldız, Del Piero'yu düşünerek uyumuyor.

Bu benzetmelerin bir faydası yok. Kendi yolunu çizmesi lazım. İlk 11'de başlayıp başlamayacağını ise yarın göreceğiz."

