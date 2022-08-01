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Zeki Yavru: Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, Giresunspor'u ligin demirbaş takımlarından biri haline dönüştürmek istediklerini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Zeki Yavru: Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar
Zeki Yavru

Yeni sezon hazırlıklarını Giresun'da sürdüren yeşil-beyazlı takımın kaptanı ve sağ bek oyuncusu Zeki Yavru, yaptığı açıklamada, Erzurum'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Takıma yeni, genç futbolcuların katıldığını ifade eden Yavru, güzel bir aile ortamı oluşturarak lige iyi hazırlandıklarını aktardı.

"Bu sezon ligde daha iyi yerlerde olmak istiyoruz"

Yavru, geçen sezon 44 yıl sonra lige çıkmış bir takım olarak ligde kalma hedeflerini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bu sezon ligde daha iyi yerlerde olmak istiyoruz. İnşallah bu sezon lige iyi başlayıp ve devamında da iyi sonuçlar alıp Giresunspor'u ligin demirbaş takımlarından birine dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Ligdeki ilk maçın önemine işaret eden Yavru, "Lige inşallah iyi başlayalım ve iyi gitsin çünkü geçen sezon ilk altı hafta kötü başladık, ilk altı hafta işler kötü gitti. O nedenle bu sezon iyi başlarız ve devamında da iyi sonuçlar alarak yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

"Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar"

Zeki Yavru, taraftarlardan ligin ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasında stadyumu doldurmalarını isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Taraftarlardan isteğim, 'Lige nasıl başlarsak öyle gider.' diyelim ve stadımızı dolduralım. Lige hep birlikte güzel bir başlangıç yapalım. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar. İlk maçta inşallah stadı doldursunlar, bizden desteklerini esirgemesinler. Onlara zaten iyi bir takım görüntüsü vermek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hep birlikte sezona en iyi şekilde başlamak için onları yanımızda görmek istiyoruz."
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