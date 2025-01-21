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Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı

Haber Merkezi
13:4921/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci haftanın maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:


4 Şubat Salı

C Grubu


15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)


18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)


D Grubu


13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)


20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Tüpraş)


5 Şubat Çarşamba

A Grubu


13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Stat henüz açıklanmadı)


18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)


B Grubu


20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)


D Grubu


15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)


6 Şubat Perşembe

A Grubu


18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)


B Grubu


13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)


C Grubu


16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)



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