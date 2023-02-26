Fenerbahçe ve milli takımın eski kaptanlarından Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Son dönemlerde rahatsızlığı bulunan Ziya Şengül birkaç gün önce yoğun bakıma alınmıştı. Eski futbolcu, bugün hayata gözlerini yumdu.





Galatasaray ve Karagümrük'ten taziye mesajı





Eski Fenerbahçeli ve milli takımın futbolcusu Ziya Şengül'ün vefatının ardından Süper Lig kulüpleri de başsağlığı mesajları yayınlamaya başladı.





Galatasaray: "Türk futbolunun ve Fenerbahçe camiasının unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül’ün, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz"





Fatih Karagümrük: "Türk futbolu ve Fenerbahçe’nin önemli isimlerinden Ziya Şengül’ün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz"





Ziya Şengül kimdir?





Ziya Şengül, 1 Oca 1945'te Ankara'da dünyaya geldi. Eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusuydu. Fenerbahçe ve Türkiye A milli takımının kaptanlıklarını yaptı.





Kariyerine Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu. Sarı-lacivertli forma ile 5 lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.





Fenerbahçe ve milli takıma kaptanlık yaptı. Bir kez U-18 ve U-21 milli oldu. A Milli formayı 21 kez giydi, 17'sinde kaptanlık yaptı, Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.





Bir zamanlar Ziya Şengül'ün Samsunspor'a attığı gol anı.





1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.





1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.



